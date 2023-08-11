США планируют увеличить производство артиллерийских снарядов более чем в 3 раза — Пентагон 11 августа, 04:08 Пентагон (Фото:Reuters/File Photo)

США намерены нарастить производство артиллерийских снарядов калибра 155-мм до 80 тысяч единиц в месяц со следующего года. Сейчас в месяц изготавливается около 24 тысяч боеприпасов.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.



Он отметил, что Штаты уже поставили в Украину более 2 миллионов 155-мм снарядов с начала полномасштабного вторжения РФ.

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«Мы также позволили быстро увеличить производство 155-мм боеприпасов. Таким образом, с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до приблизительно 24 тысяч в месяц в настоящее время, и мы планируем выйти на уровень более 80 тысяч в месяц в течение следующего года», — сказал Райдер.

По словам спикера, хотя такие запасы не безграничны, и расходуются они быстро, американская сторона продолжает «тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по всему миру на этом фронте».

Отвечая на вопрос журналистов об использовании Силами обороны Украины кассетных боеприпасах, переданных Штатами, Райдер заявил о наличии данных, что такое вооружение применяется по военным объектам и целям.

«У нас есть все признаки того, что они применяют это оружие на поле боя должным образом. Но помимо всего, что им нужно, мы продолжим тесно сотрудничать, чтобы гарантировать, что у них есть все необходимое для продолжения борьбы и возвращения суверенной территории», — указал он.