Комитет Сената США одобрил $500 млн помощи Украине в рамках проекта оборонного бюджета-2026

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил в пятницу, 11 июля, одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в рамках проекта оборонного бюджета на 2026 финансовый год, сообщает Reuters .

Проект Закона поддержали 26 членов комитета, один — проголосовал против.

В документе предусмотрено общее финансирование на нужды национальной безопасности США в размере 925 миллиардов долларов: 878,7 миллиарда направят на нужды Пентагона, еще 35,2 миллиарда — Министерству энергетики.

Кроме того, законопроект предусматривает продление Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 года и увеличение ее финансирования с 300 миллионов долларов в 2025 году до 500 миллионов.

Проект закона в ближайшие месяцы будет проходить через законодательные процедуры. Нижняя палата Конгресса — Палата представителей — в своей версии закона оставила поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что власти Украины имеют все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок военной помощи от США.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что пауза в поставках отдельных видов вооружения для Украины была временным и техническим решением, которое не касается большинства военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.