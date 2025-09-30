Распад частной военной компании Вагнер ослабил влияние России в Африке , что заставило Вашингтон искать пути для усиления своего присутствия в регионе. Об этом 29 сентября пишет The Wall Street Journal .

Американская разведка фиксирует, что амбициозные планы Москвы в Африке терпят неудачу, особенно после смерти главаря Вагнера Евгения Пригожина два года назад. После его гибели Кремль создал новую военную структуру — Африканский корпус, однако она не смогла обеспечить стабильность в странах, где ранее действовали наемники, в частности в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, пишет издание.

Как пишет WSJ, в отличие от предыдущей организации, новая структура не повторила финансовых или политических успехов. Военные правительства этих стран, которые ранее получали поддержку от Москвы в борьбе с повстанцами Аль-Каиды и Исламского государства, сейчас испытывают разочарование. Некоторые страны, как Мали, уже обращаются за помощью к США, отмечает источник в Пентагоне.

Вероятно, американская поддержка ограничится обучением местных армий, ведь законодательные и политические рамки США не позволяют прямое военное вмешательство. Рассматривается также возможность привлечения третьих государств, например Марокко, для тренировки африканских военных в борьбе с экстремистами, добавляет WSJ.

В то же время американский подрядчик Эрик Принс обсуждает с африканскими правительствами возможность предоставления охранных услуг, что может расширить присутствие США на континенте.

Эксперты отмечают, что Россия все еще присутствует в регионе, особенно в Сахеле — полупустынной зоне, охватывающей Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Однако ее участие не принесло стабильности: за последний год почти 11 тысяч человек погибли из-за исламистских восстаний, половина из них в прямом столкновении с боевиками, наибольшая активность которых сейчас в Буркина-Фасо.

Ранее правительство Мали выплачивало Вагнеру 10 миллионов долларов в месяц за помощь в борьбе с повстанцами, однако деятельность компании, по данным организации Sentry, превратилась в неудачу еще до появления Африканского корпуса.

Сейчас в регионе Россия удерживает около 5 тысяч военных, преимущественно в Ливии и Мали, а также в Того, Буркина-Фасо, Нигере, Нигерии, Сенегале и Бенине. В Центральноафриканской республике остается примерно 1,5 тысячи наемников Вагнера, которых президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объясняет как «необходимость для обеспечения безопасности».

31 июля разведка Великобритании сообщала, что ЧВК Вагнера, которая принимала активное участие в войне против Украины, продолжает действовать самостоятельно в Центральноафриканской Республике и Беларуси. В то же время в других регионах ее операции перешли под контроль министерства обороны РФ.

По данным разведки, около 2000 российских боевиков из так называемого Африканского корпуса находятся в Мали, вместе с более 100 единицами боевой техники, в том числе танками, системами залпового огня и тактическими бомбардировщиками.

Контролируемые минобороны РФ силы заменили ЧВК Вагнера в Сирии, Ливии и Мали.