США планируют тесно сотрудничать с Зеленским — посольство
В посольстве США в Украине заявили, что Соединенные Штаты намерены поддерживать тесные партнерские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы посольства.
«Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.