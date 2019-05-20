США планируют тесно сотрудничать с Зеленским — посольство Вчера, 19:46 608 Цей матеріал також доступний українською @USEmbassyKyiv/Twitter В посольстве поздравили Зеленского с инаугурацией @USEmbassyKyiv/Twitter

В посольстве США в Украине заявили, что Соединенные Штаты намерены поддерживать тесные партнерские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы посольства.

«Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.