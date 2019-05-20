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США планируют тесно сотрудничать с Зеленским — посольство

Вчера, 19:46
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США планируют тесно сотрудничать с Зеленским — посольство - фото

@USEmbassyKyiv/Twitter

В посольстве поздравили Зеленского с инаугурацией

В посольстве США в Украине заявили, что Соединенные Штаты намерены поддерживать тесные партнерские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы посольства.

«Поздравляем президента Зеленского с инаугурацией! Соединенные Штаты ожидают иметь с ним тесные партнерские отношения для продвижения партнерства между Украиной и США», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что министр энергетики США Рик Перри и другие должностные лица США приняли участие в двусторонней встрече, они подтвердили стремление США к сотрудничеству с президентом Зеленским и народом Украины в поддержке евроатлантических реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Теги:   США Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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