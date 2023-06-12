США планируют расширить Совбез ООН, но с условием для новых членов — WP

12 июня, 20:52
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Флаг США (Фото:Angelique Johnson / Pixabay)

Флаг США (Фото:Angelique Johnson / Pixabay)

Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет безопасности ООН — добавить в него шесть новых постоянных членов, сообщает The Washington Post.

По информации издания, представитель президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже ведет переговоры с другими дипломатами по расширению Совбеза. О нем планируют объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке уже этой осенью.

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США планируют включить шесть новых постоянных членов, однако у них не будет права вето. Таким образом, Байден хочет увеличить влияние развивающихся стран. Президент США настаивает на реформах, несмотря на нежелание авторитетных государств уступить свое традиционное влияние.

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6 июня Украина направила в Совет безопасности ООН срочный запрос из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США ООН Совбез ООН

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