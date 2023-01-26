Республиканцы призывают Белый дом проверить соблюдение РФ ядерного договора

26 января, 01:03
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Владимир Путин Saint Petersburg Июнь 25, 2022 (Фото:Максим Блинов / Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин Saint Petersburg Июнь 25, 2022 (Фото:Максим Блинов / Кремлин via REUTERS)

Главы трех комитетов Конгресса США от республиканцев обратились в администрацию президента США с просьбой проверить, соблюдает ли Россия условия нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, председатели комитетов Палаты представителей по вооруженным силам, иностранным делам и разведке требовали вынесения решения еще до 31 января в соответствии с письмом, полученным Financial Times и направленным одновременно госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину и директору национальной разведки Аврил Хейнс.

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"Россия пытается использовать инспекции New Start, чтобы запугать США и другие страны и отвлечь от оказания помощи Украине. Мы не можем позволить США и НАТО быть вымогателями… и первый шаг – это разоблачение этих нарушений», – сказал сенатор Майк Роджерс.

Беспокойство Конгресса было обусловлено прошлогодним решением России приостановить инспекции по СНВ и ее последующим отказом участвовать в консультациях, необходимых в соответствии с договором для поддержания его реализации. Это также происходит на фоне опасений, что президент России может применить тактическое ядерное оружие в Украине, а также на фоне беспокойства по поводу быстрорастущего ядерного арсенала Китая.

"Это происходит в опасное время, когда и Россия, и Китай расширяют и модернизируют свои арсеналы, Иран продолжает расширять свою ядерную программу, а Северная Корея лязгает ядерной саблей", - написали сенаторы в письме.

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США и Россия в 2021 году договорились о пятилетнем продлении договора, ограничивающего обе страны до 1550 развернутых стратегических ядерных вооружений. Действия России вызвали опасения, что Вашингтон и Москва могут столкнуться со сложностями при заключении следующего соглашения в 2026 году, в результате чего мир останется без соглашений о контроле ядерных вооружений.

"Все структуры правительства США должны работать вместе, чтобы поддерживать проверку ограничения российского ядерного оружия", - подчеркнула Леонор Томеро, бывшая чиновница администрации Джо Байдена по вопросам ядерной политики.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Ядерное оружие Джо Байден Белый дом Ядерное вооружение Ядерная угроза Россия-США Республиканская партия США

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