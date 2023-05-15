Белый дом обсуждает новый пакет помощи Украине — Politico 15 мая, 20:23 Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает выделение новых средств, которые направят на помощь Украине, сообщает Politico.

«Белый дом обсуждает новый пакет (помощи — ред.), и он будет составлен таким образом, чтобы поддержка Украины продолжалась», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя администрации Байдена.

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Он уточнил, что пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но Белый дом «полностью привержен» поддержке Киева во время и после борьбы «в течение длительного времени».

Но, как отмечает издание, предложение администрации Байдена по выделению новых средств на помощь Украине может столкнуться с дебатами. Это связано с тем, что состав Конгресса изменился с тех пор, когда в декабре было одобрено выделение 45 млрд долларов на помощь украинцам.

«В пакете помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов, который Конгресс одобрил в декабре, осталось около 6 миллиардов долларов», — уточняет Politico.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поможет Украине восполнить нехватку вооружения, если в этом будет необходимость.

3 мая Министерство обороны США объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS и не только.

9 мая Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов. Помощь включает дополнительные системы ПВО, боеприпасы артиллерийские снаряды.

Всего США предоставили почти 37 миллиардов долларов военной помощи с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.