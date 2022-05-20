США планируют оставить в Европе 100 тысяч военнослужащих — СNN 20 мая, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Дополнительные войска расположены вдоль восточного фланга Европы (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

США планируют оставить 100 тысяч военнослужащих в Европе в ближайшем будущем, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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Чиновники добавили, что это число может временно увеличиться, если НАТО проведет больше военных учений в регионе. Также США могут увеличить количество базы в Европе, если изменится обстановка в плане безопасности, сообщают источники.

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Отмечается, что США увеличили свой общий контингент сил в Европе с примерно 60 тысяч военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 тысяч в данный момент.

Дополнительные войска расположены вдоль восточного фланга Европы, для поддержки НАТО и дальнейшего сдерживания России.

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