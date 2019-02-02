США планируют оказать гуманитарную помощь Венесуэле
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Twitter сообщил, что США планируют предоставить гуманитарную помощь Венесуэле.
Болтон написал, что в соответствии с просьбой временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и с согласованием от должностных лиц США морализируют и транспортируют гуманитарную помощь для жителей Венесуэлы.
В гуманитарной помощи будут медикаменты, материалы для хирургических вмешательств и пищевые добавки.
Также Болтон заметил, что "пора Мадуро уйти с дороги".
Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу как "исполняющий обязанности президента" Венесуэлы. США признали Гуайдо "временным президентом".
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытие посольства Венесуэлы в Вашингтоне.