США планируют оказать гуманитарную помощь Венесуэле Сегодня, 08:52 237 Цей матеріал також доступний українською EPA Болтон заявил о планах США оказать гуманитарную помощь Венесуэле EPA

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Twitter сообщил, что США планируют предоставить гуманитарную помощь Венесуэле.

Болтон написал, что в соответствии с просьбой временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и с согласованием от должностных лиц США морализируют и транспортируют гуманитарную помощь для жителей Венесуэлы.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6 2 февраля 2019 г.

В гуманитарной помощи будут медикаменты, материалы для хирургических вмешательств и пищевые добавки.

Также Болтон заметил, что "пора Мадуро уйти с дороги".

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу как "исполняющий обязанности президента" Венесуэлы. США признали Гуайдо "временным президентом".



В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытие посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

