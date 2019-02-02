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США планируют оказать гуманитарную помощь Венесуэле

Сегодня, 08:52
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EPA

Болтон заявил о планах США оказать гуманитарную помощь Венесуэле

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем Twitter сообщил, что США планируют предоставить гуманитарную помощь Венесуэле.

Болтон написал, что в соответствии с просьбой временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и с согласованием от должностных лиц США морализируют и транспортируют гуманитарную помощь для жителей Венесуэлы.

В гуманитарной помощи будут медикаменты, материалы для хирургических вмешательств и пищевые добавки.

Также Болтон заметил, что "пора Мадуро уйти с дороги".

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принес присягу как "исполняющий обязанности президента" Венесуэлы. США признали Гуайдо "временным президентом".

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытие посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Теги:   Джон Болтон США Венесуэла

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