США планируют обучать ВСУ работе с американскими гаубицами — Reuters 18 апреля, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Военные США планируют обучать украинцев использовать американские гаубицы, заявил неназванный чиновник Минобороны США, сообщает Reuters.

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Чиновник на условиях анонимности сообщил, что США планируют научить украинских инструкторов работе с гаубицами и радарами, а после инструкторы обучат своих украинских коллег. Он отметил, что инструктаж от военных США будет проходить за пределами Украины.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Пентагон сообщал, что обучает украинских военных в США применять дроны-камикадзе Switchblade.

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