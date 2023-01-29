«Изменить динамику боев». США и союзники будут усиленно учить украинских военных — NYT 29 января, 06:50 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

США и их союзники намерены обучать украинским военным ведению общевойсковых боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Таким образом, планируют изменить динамику боевых действий в Украине.

Об этом сообщает The New York Times.



США и союзники, в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины из-за опасений, что замораживание конфликта может быть на руку России.

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Для достижения этих целей США и их союзники должны не только нарастить поставки вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, но расширить обучение украинских военных, чтобы те имели возможность. использовать все новое оборудование в связке.

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«Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок», — говорится в статье.