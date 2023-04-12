США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley в Украину — польский премьер 12 апреля, 09:27 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

Об этом сообщает Укринформ.

«Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев», — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

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Премьер считает, что поляки сделали то, что от них зависело по вопросу военной помощи Украине.

Моравецкий подчеркнул, что Украина сейчас покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

«Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия», — сказал он.

По его словам, это хорошая информация для польской промышленности.

«Конечно, мы уговаривали американцев, чтобы они как можно шире помогали (Киеву — ред.), поскольку от этого зависит, как быстро может быть завершена война победой Украины», — сказал премьер.