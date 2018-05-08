США планируют выделить Украине 250 млн долларов на помощь в сфере безопасности

50 млн долларов из этой суммы предложены для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера

В проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Соответствующий документ представил Комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

Отмечается, что 50 миллионов долларов из этой суммы предложены исключительно для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера.

"Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны. Сумма средств, которую предлагается выделить для политики безопасности помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме $250 млн", – информировали в посольстве.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что указанная сумма на 100 миллионов долларов больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году.

При этом украинские дипломаты напомнили, что перед подачей на подпись президенту США, проект бюджета должен быть согласован с версией, которую подготовит Сенат, и проголосован обеими палатами Конгресса.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что, начиная с 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов на помощь в сфере безопасности.