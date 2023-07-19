США планируют ввести санкции против Кыргызстана за помощь России обходить ограничения Запада — WP 19 июля, 11:25 Беспилотники Agras T-30, которые Кыргызстан пытался переправить в РФ (Фото:dji.com)

Администрация Байдена готовит новые экономические ограничения с целью надавить на Кыргызстан для прекращения торговли, которая помогает России обходить санкции Запада, сообщает WP со ссылкой на двух американских чиновников.

Сообщается, что ряд европейских и американских дипломатов в течение нескольких месяцев посещали столицу Кыргызстана Бишкек, однако переговоры не приносили результатов.

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Собеседники WP заявили, что наложение санкций или занесение в «черный список» компаний, обвиненных в нарушениях, могут произойти уже на этой неделе.

«Кыргызстан, несмотря на то, что он небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно для создания неприемлемой среды, благоприятной для уклонения от [санкций]», — сказал высокопоставленный чиновник.

WP сообщает, что записи показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250 процентов по сравнению с 2021 годом. Некоторые товары, такие как прицелы для винтовок, ранее не экспортировались Кыргызстаном в Россию.

Отмечается, что партию китайских беспилотных летательных аппаратов DJI Agras T-30 киргизская фирма приобрела с целью перепродать их компании в России. 14 беспилотников перевозили через Казахстан, однако там заметили отсутствие необходимых экспортных документов.

Согласно данным казахстанских СМИ, они были конфискованы, так и не достигнув российской границы.



Официальные лица посольства Казахстана в Вашингтоне отказались комментировать инцидент.



WP отмечает, что использование беспилотников Agras T-30 на поле боя со стороны РФ не было зафиксировано. Он имеет грузоподъемность около 30 кг и может летать на высоте до четырех километров, хотя является относительно шумным по сравнению с традиционными разведывательными дронами.

Изъятие беспилотников в Казахстане было оценено как редкая победа в попытке остановить поток запрещенного оборудования и электроники, поступающего в Россию и используемого для войны против Украины.

Представители администрации Байдена заявили, что они особенно обеспокоены ролью, которую играет Кыргызстан, который является «домом» для многочисленных предприятий, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые нелегально получает Россия.

Посольство Кыргызстана в Вашингтоне, отвечая на запрос о комментариях, заявило, что лидеры страны намерены придерживаться международных правил и бороться с контрабандой и другой незаконной торговлей.

Хотя посольство и признало предыдущие сообщения о нарушении санкций, там отметили, что «реальный экономический контекст» не был учтен.

«Кыргызстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза, и в целом Россия является одним из наших главных торговых партнеров… Более миллиона наших граждан работает в России», — говорится в сообщении.

22 июня издание Newsweek сообщило, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.

15 июля СМИ сообщали, что РФ продолжает получать западные компоненты, которые использует в ракетах для обстрелов гражданского населения Украины.

Среди найденных остатков российских ракет есть компоненты из США, Японии и Германии.