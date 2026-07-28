«Переход к более справедливому альянсу». Пентагон начал пересмотр присутствия американских войск в Европе
Минобороны США начало пересмотр военного присутствия в Европе, о котором Хегсет объявил в июне (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)
Во вторник, 28 июля, Соединенные Штаты начали пересмотр своей позиции в отношении Европы, который определит численность американских военнослужащих и объем военных ресурсов на континенте.
Об этом сообщил заместитель министра обороны США Элбридж Колби на своей странице в соцсети X.
«Сегодня министерство приступило к пересмотру военного присутствия в Европе — процессу, о котором министр Хегсет объявил на последней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Как тогда отметил министр, это будет всесторонний пересмотр, призванный обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою обычную оборону», — написал он.
По словам Колби, результатом этого пересмотра станет ускорение трансформации НАТО в более сильный, справедливый и устойчивый альянс.
Он утверждает, что это «продолжит курс позитивных изменений, начатый президентом Трампом и его командой, которые стимулировали союзников и предоставили им возможность возглавить процесс обеспечения обычной обороны Европы».
«Таким образом, пересмотр будет способствовать достижению цели полного восстановления характера НАТО как мощной боевой организации — НАТО 3.0. Это выведет НАТО на путь к долгосрочному и устойчивому успеху, особенно в условиях, когда мы сталкиваемся с одновременными вызовами на различных театрах военных действий», — говорит Колби.
Заместитель главы Пентагона отметил, что пересмотр обеспечит соответствие размещения сил США в Европе Стратегии национальной безопасности 2025 года и Стратегии национальной обороны 2026 года.
По его словам, в этом контексте в ходе пересмотра будет предложен ряд вариантов, соответствующих указанным принципам и основанных на стратегической обоснованности, надежной эмпирической базе и четком понимании геополитических и военных реалий.
Пересмотр будет проводиться в координации с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, а также в консультациях с европейскими союзниками и Конгрессом США.
В июне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты приступают к пересмотру численности войск в Европе, и раскритиковал союзников по НАТО за то, что они «не берут на себя большую ответственность за собственную безопасность».
Ранее газета The New York Times писала, что США планируют существенно сократить количество самолетов и военных кораблей, предоставляемых ими для операций НАТО в Европе. По данным журналистов, официальный документ с планом сокращения численности авиации был передан союзникам в начале июня.