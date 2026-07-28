«Переход к более справедливому альянсу». Пентагон начал пересмотр присутствия американских войск в Европе

Минобороны США начало пересмотр военного присутствия в Европе, о котором Хегсет объявил в июне (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Во вторник, 28 июля, Соединенные Штаты начали пересмотр своей позиции в отношении Европы, который определит численность американских военнослужащих и объем военных ресурсов на континенте.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Элбридж Колби на своей странице в соцсети X.

«Сегодня министерство приступило к пересмотру военного присутствия в Европе — процессу, о котором министр Хегсет объявил на последней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Как тогда отметил министр, это будет всесторонний пересмотр, призванный обеспечить быстрое и необратимое движение НАТО к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою обычную оборону», — написал он.

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По словам Колби, результатом этого пересмотра станет ускорение трансформации НАТО в более сильный, справедливый и устойчивый альянс.

Он утверждает, что это «продолжит курс позитивных изменений, начатый президентом Трампом и его командой, которые стимулировали союзников и предоставили им возможность возглавить процесс обеспечения обычной обороны Европы».

«Таким образом, пересмотр будет способствовать достижению цели полного восстановления характера НАТО как мощной боевой организации — НАТО 3.0. Это выведет НАТО на путь к долгосрочному и устойчивому успеху, особенно в условиях, когда мы сталкиваемся с одновременными вызовами на различных театрах военных действий», — говорит Колби.

Заместитель главы Пентагона отметил, что пересмотр обеспечит соответствие размещения сил США в Европе Стратегии национальной безопасности 2025 года и Стратегии национальной обороны 2026 года.

По его словам, в этом контексте в ходе пересмотра будет предложен ряд вариантов, соответствующих указанным принципам и основанных на стратегической обоснованности, надежной эмпирической базе и четком понимании геополитических и военных реалий.

Пересмотр будет проводиться в координации с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, а также в консультациях с европейскими союзниками и Конгрессом США.

В июне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты приступают к пересмотру численности войск в Европе, и раскритиковал союзников по НАТО за то, что они «не берут на себя большую ответственность за собственную безопасность».

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Ранее газета The New York Times писала, что США планируют существенно сократить количество самолетов и военных кораблей, предоставляемых ими для операций НАТО в Европе. По данным журналистов, официальный документ с планом сокращения численности авиации был передан союзникам в начале июня.