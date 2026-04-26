США перехватили судно теневого флота Ирана в Аравийском море

США перехватили в Аравийском море судно теневого флота Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о судне Sevan, входившем в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.

По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США из эсминца USS Pinckney. Оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.

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В Центральном командовании отметили, что суда теневого флота находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.

С начала морской блокады уже 37 судов было вынуждено сменить курс.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.

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Трамп объяснил, что американской делегации нет смысла 18 часов лететь в Пакистан, поскольку США «имеют все карты» в войне с Ираном.

21 апреля американский президент объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.