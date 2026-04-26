США перехватили судно теневого флота Ирана в Аравийском море
США перехватили судно теневого флота Ирана (Фото: REUTERS/Marko Djurica)
США перехватили в Аравийском море судно теневого флота Ирана, которое пыталось прорвать морскую блокаду и транспортировать энергоресурсы.
Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о судне Sevan, входившем в группу из 19 кораблей, транспортирующих иранскую нефть и газовые продукты на внешние рынки.
По данным военных, судно было перехвачено вертолетом ВМС США из эсминца USS Pinckney. Оно выполняет приказ вернуться в Иран под сопровождением американских сил.
В Центральном командовании отметили, что суда теневого флота находятся под санкциями Минфина США из-за участия в транспортировке энергоресурсов, в частности пропана и бутана, на миллиарды долларов.
С начала морской блокады уже 37 судов было вынуждено сменить курс.
25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.
Трамп объяснил, что американской делегации нет смысла 18 часов лететь в Пакистан, поскольку США «имеют все карты» в войне с Ираном.
21 апреля американский президент объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.
Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.
22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.