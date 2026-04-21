Военные Соединенных Штатов в течение ночи перехватили танкер M/T Tifani, который находится под санкциями из-за перевозки иранской нефти.

Об этом сообщил Пентагон во вторник, 21 апреля.

«В течение ночи американские войска без инцидентов провели право на осмотр, морской перехват и высадку на безгосударственный подсанкционный танкер M/T Tifani в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования — ред.)», — говорится в сообщении.

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Минобороны США отметило, что будет прилагать глобальные усилия по морскому правопорядку, чтобы разрушить незаконные сети и перехватывать подсанкционные суна, которые оказывают материальную поддержку Ирану — где бы они ни действовали.

«Международные воды не являются убежищем для санкционных судов. Военное министерство будет продолжать лишать незаконных субъектов и их суда свободы маневрирования в морском пространстве», — добавил Пентагон.

19 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль иранское грузовое судно TOUSKA в Оманском заливе.

Впоследствии Центральное командование вооруженных сил США подтвердило перехват этого корабля. По версии Вашингтона, сухогруз под иранским флагом пытался нарушить установленную США морскую блокаду на пути к иранскому порту Бандар-Аббас.