Российские бомбардировщики были перехвачены у Аляски
Российские бомбардировщики были перехвачены у Аляски. (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Российские бомбардировщики были перехвачены у Аляски.
Об этом сообщает Sky News.
По данным американских военных, российские бомбардировщики и истребители были перехвачены в международном воздушном пространстве недалеко от Аляски.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник, 13 февраля направило в этот район два истребителя F-16.
Российский самолет не входил в воздушное пространство США или Канады и не представлял угрозы.
Страна-агрессор Россия заявила, что в последние дни выполняла полеты над международными водами, в том числе над Беринговом море между Аляской и Россией.