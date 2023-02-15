Российские бомбардировщики были перехвачены у Аляски 15 февраля, 14:48 Российские бомбардировщики были перехвачены у Аляски. (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российские бомбардировщики были перехвачены у Аляски.

Об этом сообщает Sky News.

По данным американских военных, российские бомбардировщики и истребители были перехвачены в международном воздушном пространстве недалеко от Аляски.

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник, 13 февраля направило в этот район два истребителя F-16.

Российский самолет не входил в воздушное пространство США или Канады и не представлял угрозы.

Страна-агрессор Россия заявила, что в последние дни выполняла полеты над международными водами, в том числе над Беринговом море между Аляской и Россией.