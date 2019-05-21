США перехватили ракетоносцы и истребители РФ у побережья Аляски Вчера, 20:05 8289 Цей матеріал також доступний українською NORADCommand/Twitter Российские самолеты не нарушили воздушное пространство США NORADCommand/Twitter

Американские истребители F-22 перехватили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски.

Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, когда российская авиация вошла в опознавательную зону противовоздушной обороны, которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья Аляски.

Перехват российских самолетов осуществлялся двумя группами F-22. Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве.

В Министерстве обороны РФ заявили, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. Продолжительность полета составила более 12 часов», — заявили в российском военном ведомстве.