США перехватили ракетоносцы и истребители РФ у побережья Аляски
Американские истребители F-22 перехватили
четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два российских истребителя Су-35 у побережья Аляски.
Об этом заявили в Командовании
воздушно-космической обороны Северной Америки.
Инцидент произошел в понедельник, 20 мая,
когда российская авиация вошла в опознавательную зону противовоздушной обороны,
которая простирается примерно на 200 миль от западного побережья Аляски.
Перехват российских самолетов осуществлялся
двумя группами F-22. Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве.
В Министерстве обороны РФ заявили, что четыре
стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными
водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного
побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.
«На отдельных этапах маршрута российские
самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. Продолжительность полета
составила более 12 часов», — заявили в российском военном ведомстве.