США передислоцируют часть своих войск в Нигере по соображениям безопасности
Флаг США (Фото:Angelique Johnson / Pixabay)
Пентагон переместит часть войск и техники в Нигере и отзовет часть персонала. В настоящее время в стране находятся 1 100 американских военных.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники агентства не сообщили, сколько солдат покинут Нигер и сколько перебазируются с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе.
«Эта консолидация — разумное военное планирование для защиты активов США. Мы продолжаем противодействовать угрозе насильственного экстремизма в регионе», — сказал анонимный американский чиновник.
В последнее десятилетие американские войска обучали армию Нигеру бороться с терроризмом и проводили операции против «Исламского государства» и филиала Аль-Каиды