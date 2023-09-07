США передислоцируют часть своих войск в Нигере по соображениям безопасности 7 сентября, 21:38 Флаг США (Фото:Angelique Johnson / Pixabay)

Пентагон переместит часть войск и техники в Нигере и отзовет часть персонала. В настоящее время в стране находятся 1 100 американских военных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не сообщили, сколько солдат покинут Нигер и сколько перебазируются с авиабазы 101 в Ниамее на авиабазу 201 в Агадесе.

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«Эта консолидация — разумное военное планирование для защиты активов США. Мы продолжаем противодействовать угрозе насильственного экстремизма в регионе», — сказал анонимный американский чиновник.

В последнее десятилетие американские войска обучали армию Нигеру бороться с терроризмом и проводили операции против «Исламского государства» и филиала Аль-Каиды