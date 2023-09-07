США впервые передают Украине конфискованные деньги российских олигархов. Блинкен рассказал, куда их потратят 7 сентября, 08:38 Энтони Блникен (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

США впервые передают Украине активы, которые конфисковали у подсанкционных российских олигархов. Их направят на поддержку ветеранов.

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду, 6 сентября.

«Те, кто сделал возможной агрессивную войну [диктатора Владимира] Путина, должны за это заплатить», — подчеркнул он.

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Накануне Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он объявил о выделении более миллиарда долларов помощи и заявил о «значительном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ. Также Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые включает американские снаряды с обедненным ураном.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в ЕС столкнулись с проблемами по аресту замороженных российских активов, которые планировали передать Киеву, и вместо этого сосредотачивается на их временном использовании. Речь идет о более 200 миллиардах евро.