Представители Белого дома и военные в Пентагоне, США, 27 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Соединенные Штаты отказываются от руководства Группой по оказанию помощи в сфере безопасности (SAG-U), которая базируется в Германии и координирует военную помощь Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника и три источника.

По данным издания, руководство группой SAG-U со временем перейдет от Пентагона к другой стране — члену НАТО.

«Назначение европейского или канадского офицера на командную должность… станет еще одним примером того, как союзники берут на себя большую ответственность», — заявил Politico представитель НАТО.

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По словам источников, смена руководства займет до года, но это не прервет работу, которая ведется с Украиной. Европейское командование США продолжит участвовать в программе на уровне заместителя.

«SAG-U изначально задумывалась как временная мера. Эта инициатива направлена на перераспределение нагрузки в рамках Альянса с целью поддержки Украины и приведение ресурсов США в соответствие с Национальной оборонной стратегией», — говорится в заявлении Пентагона.

По данным Politico, генерал-лейтенант Сухопутных войск Кертис Баззард, возглавивший SAG-U в середине 2024 года, уйдет в отставку 3 августа и передаст полномочия генерал-лейтенанту Сухопутных войск Гийому Борперу, который завершит американскую миссию.

Группа по оказанию помощи в сфере безопасности, базирующаяся в Висбадене (Германия), играет центральную роль в оснащении и подготовке украинских войск с момента начала полномасштабного российского вторжения. Она одновременно координирует поставки военной техники в Украину и контролирует подготовку и логистическую поддержку Вооруженных сил Украины.

Отказ США от руководства этой ключевой программой на континенте еще раз подчеркивает, насколько Америка дистанцируется от своих европейских партнеров, говорится в материале.

В июне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты приступают к пересмотру численности войск в Европе, и раскритиковал союзников по НАТО за то, что они «не берут на себя большую ответственность за собственную безопасность».

28 июля заместитель министра обороны США Элбридж Колби объявил, что Штаты уже начали пересмотр своей позиции в отношении Европы, который определит численность американских военнослужащих и объем военных ресурсов на континенте.