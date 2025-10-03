Новые разведданные США могут помочь Украине точнее определять расположение российской ПВО и прокладывать маршруты ударов, повышая эффективность уже имеющихся дальнобойных дронов и ракет. Об этом 3 октября пишет Financial Times .

Кроме того, полученные данные могут поддержать любые новые долговременные вооружения, которые США одобрят для союзников по НАТО с последующей передачей Украине. Хотя окончательное решение еще не обнародовано, президент США Дональд Трамп уже приказал соответствующим агентствам готовиться к передаче разведданных, добавляет издание.

По словам источников Financial Times, в окружении Трампа происходит «сейсмический сдвиг в подходе» к поддержке Украины. Президент США по-прежнему против прямого использования средств американских налогоплательщиков для помощи Украины. Он предпочитает, чтобы союзники по НАТО покупали оружие в США, а потом поставляли его Киеву.

WSJ ранее сообщало, что Белый дом под руководством американского президента принял неофициальное решение передавать Украине разведданные для ударов по российской энергетике. Это решение было принято незадолго до эмоционального сообщения Трампа в его соцсети Truth Social на прошлой неделе, где он выразил раздражение диктатором РФ Владимиром Путиным и заявил, что считает Киев «в положении, чтобы бороться и вернуть себе всю Украину в ее первоначальных границах», отметили источники издания.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом возможность поставки крылатых ракет Tomahawk — одного из самых популярных запросов Киева еще с начала полномасштабного вторжения. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км, что существенно расширяет спектр потенциальных целей в России.

В окружении Трампа сомневаются, что небольшое количество Tomahawk существенно повлияет на военный баланс, однако американские чиновники считают, что это даст Украине возможность эфективнее наносить удары по территории РФ.

«Я не думаю, что ограниченное количество ракет Tomahawk или одиночные удары глубоко на территории России изменят мнение Путина», — сказал один из чиновников изданию.

Офис президента Украины воздержалась от комментариев относительно обмена разведданными, но подтвердила, что Киев и Вашингтон «еще ведут переговоры» по Tomahawk. Зеленский отметил, что недавно имел с Трампом «очень хорошую встречу, очень продуктивный диалог» о дальнейшей поддержке США, в частности о запросе на ракеты Tomahawk.

«Посмотрим. Все будет зависеть от решения [Трампа]», — сказал он на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг, 2 октября. «Это важно».

Инфографика: NV

Ранее, 2 октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявило, что США обеспечат Украину разведданными для ракетных ударов по объектам энергетики в глубине территории России.

23 сентября британское издание The Telegraph сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

В интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

2 октября Reuters писало, что отправка ракет Tomahawk Украине маловероятна из-за ограниченных запасов США, которые в основном предназначены для американских ВМС. Однако Киеву могут поставить другие ракеты меньшей дальности, а также рассматривается возможность поставки через европейских союзников.