«Это уже закон в США». Украина получит американские истребители F-16 — политолог 8 июля, 15:07 Датский самолет F-16 запускает в воздух сигнальные ракеты на Датском авиасалоне в аэропорту Каруп (Фото:Ritzau Scanpix/Henning Baggervia)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что Украина получит американские истребители F-16, так как это предусмотрено уже принятым американским законом о ленд-лизе.



«Ну это же записано в законе. Мы все с вами в момент принятия закона о ленд-лизе видели на экранах — всё было расписано, все пункты, в том числе и F-16. То есть это уже закон в США», — сказал он.

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Пионтковский добавил, что недавно зарегистрированный в Конгрессе США законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже практическое воплощение закона о ленд-лизе.

Законопроект об обучении украинских летчиков работе на истребителях F-15, F-16 и других воздушных судах внесли в Конгресс 17 июня республиканец Адам Кинзингер и демократка Крисси Хулахан.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре предоставляли союзникам вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (Французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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