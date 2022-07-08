«Это уже закон в США». Украина получит американские истребители F-16 — политолог

8 июля, 15:07
Датский самолет F-16 запускает в воздух сигнальные ракеты на Датском авиасалоне в аэропорту Каруп (Фото:Ritzau Scanpix/Henning Baggervia)

Датский самолет F-16 запускает в воздух сигнальные ракеты на Датском авиасалоне в аэропорту Каруп (Фото:Ritzau Scanpix/Henning Baggervia)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, что Украина получит американские истребители F-16, так как это предусмотрено уже принятым американским законом о ленд-лизе.

«Ну это же записано в законе. Мы все с вами в момент принятия закона о ленд-лизе видели на экранах — всё было расписано, все пункты, в том числе и F-16. То есть это уже закон в США», — сказал он.

Видео дня

Пионтковский добавил, что недавно зарегистрированный в Конгрессе США законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже практическое воплощение закона о ленд-лизе.

Читайте также:
«Очень мощный ударный кулак». Военный эксперт рассказал, как Украине за короткое время развернуть эскадрилью F-16

Законопроект об обучении украинских летчиков работе на истребителях F-15, F-16 и других воздушных судах внесли в Конгресс 17 июня республиканец Адам Кинзингер и демократка Крисси Хулахан.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре предоставляли союзникам вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США оказывали такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (Французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-США F-16 Андрей Пионтковский Интервью

Эксклюзивы НВ

Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Генштаб)
«Это задача для каждого» /
Сколько времени может занять переход Украины на стандарты НАТО — интервью с экспертом
8 июля, 12:00
Страны
Дмитрий Орешкин
Российский политолог
Сложная задача. Что изменилось между Путиным и Лукашенко

Путин точно так же хочет подгрести себе под брюхо Беларусь, как и Украину

8 июля, 11:43
Мнения
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
8 июля, 10:53
6424
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X