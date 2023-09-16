США передали Украине 3D-принтеры для печати деталей к военной технике 16 сентября, 09:14 Украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украина получила от США промышленные 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. На прошлой неделе завершилось обучение по их использованию.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, пишет Голос Америки.

Принтеры «размером с грузовик» передали в августе. По словам ЛаПланта, украинцы смогут печатать на нем все свои запчасти. Он говорит, что их появление «совсем меняет дело», ведь эти принтеры ускоряют процесс и дают новые возможности.

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«Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях», — сказал помощник главы Пентагона.

ЛаПлант рассказал, что после полномасштабного вторжения России украинцы начали самостоятельно печатать 3D-детали, намекнув, что они для этого не было соответствующих разрешений. Однако союзники помогли Киеву.

«Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных», — добавил чиновник.