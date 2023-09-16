США передали Украине 3D-принтеры для печати деталей к военной технике

16 сентября, 09:14
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Украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный в Донецкой области, 6 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украина получила от США промышленные 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. На прошлой неделе завершилось обучение по их использованию.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, пишет Голос Америки.

Принтеры «размером с грузовик» передали в августе. По словам ЛаПланта, украинцы смогут печатать на нем все свои запчасти. Он говорит, что их появление «совсем меняет дело», ведь эти принтеры ускоряют процесс и дают новые возможности.

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«Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях», — сказал помощник главы Пентагона.

ЛаПлант рассказал, что после полномасштабного вторжения России украинцы начали самостоятельно печатать 3D-детали, намекнув, что они для этого не было соответствующих разрешений. Однако союзники помогли Киеву.

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«Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных», — добавил чиновник.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Оружие Военная техника 3D-принтер Война России против Украины

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