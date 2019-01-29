США передали Гуайдо контроль над некоторыми активами Венесуэлы в американских банках Сегодня, 16:19 349 Цей матеріал також доступний українською Госдеп США Госдеп США призвал защитить имущество Венесуэлы от режима Мадуро Госдеп США

США передали лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо полномочия по контролю над некоторыми венесуэльскими активами на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или других застрахованных банках США.

Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Роберт Палладино.

Предоставленные Гуайдо полномочия распространяются на определенные активы, которые находятся на счетах, принадлежащих правительству Венесуэлы или его центральному банку.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить активы во благо народа Венесуэлы", - говорится в заявлении Госдепа.

В Госдепе призвали правительства других стран признать временного президента Хуана Гуайдо и предпринять аналогичные шаги для защиты имущества Венесуэлы от "незаконного хищения коррумпированным режимом Мадуро".

Напомним, что США ввели новые санкции против Венесуэлы. Ограничения будут распространяться на государственную нефтегазовую компанию PDVSA.