Предоставление Киеву ЗРК Patriot откроет путь для передачи других передовых систем — Украина в ОБСЕ 22 декабря, 15:47 Представительница Украины в ОБСЕ озвучила потребности ВСУ для эффективной борьбы с атаками РФ (Фото:OSCE projects in Ukraine/Facebook)

Предоставление Украине системы ПВО Patriot откроет путь для передачи Киеву других передовых систем для борьбы с войсками РФ, заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова.

Об этом она сказала во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

По словам Кувшинниковой, с новыми системами ПВО эффективность противовоздушной обороны Украины будет только увеличиваться.

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«Мы благодарны Соединенным Штатам за решение предоставить Украине систему Patriot. Вместе с тем, что были предоставлены другими странами — не буду называть всех, потому что список достаточно длинный, — эта система, безусловно, сделает небо Украины более безопасным. Мы твердо верим, что это решение проложит путь для других передовых систем»", — отметила она.

Представительница Украины добавила, что украинские военные нуждаются в танках, бронемашинах и гаубицах.

«Будем честными, это умеренная цена за то, чтобы отстоять принципы ОБСЕ, сохранить человеческие жизни и освободить тех, кто остается под оккупацией. Вместе мы можем сделать эту мечту реальностью», — резюмировала Кувшинникова.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Инфографика: НВ

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.





