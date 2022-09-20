США рассматривают возможность передачи Украине танков — Пентагон 20 сентября, 10:31 США могут передать Украине танки, сообщил Пентагон (Фото:Kadir Aksoy/flickr.com)

В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность передачи Украине танков.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель американского Минобороны, бронетехника — «это действительно важная область возможностей для украинцев».

По его словам, украинские силы сейчас в основном полагаются на танки советского типа.

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«Но, как я уже говорил, когда мы смотрим на долгосрочные потребности Украины, мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят осуществить переход и, возможно, им потребуется перейти на модели, совместимые с НАТО», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что вопрос передачи танков Украине «абсолютно на столе, наряду с другими областями».

«Мы смотрим на ВСУ в целом и думаем на будущее, какие возможности им потребуются и как США и наши союзники смогут поддержать Украину в наращивании этих возможностей», — добавил представитель Пентагона.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

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