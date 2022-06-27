В Белом доме подтвердили, что передадут Украине современные системы ПВО 27 июня, 17:08 Российские ракеты 26 июня ударили по жилому дому в Шевченковском районе Киева (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Советник президента США Джейк Салливан в понедельник, 27 июня, подтвердил, что Вашингтон планирует передать Украине средства противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Салливана во время общения с журналистами на полях саммита G7. Советник президента Джо Байдена сказал, что США намерены «финализировать пакет, который включает современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев», не уточнив подробности.



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По словам Салливана, пакет будет включать в том числе боеприпасы для артиллерийских систем и радиолокационные системы контрбатарейной борьбы.

Советник главы Белого дома сказал, что президент Владимир Зеленский просил лидеров G7 помочь Украине лучше защититься от российских авиаударов и передать дополнительные средства противовоздушной обороны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что Зеленский попросил у лидеров Большой семерки передать Украине ПВО, усилить санкции против страны-агрессора России и предоставить гарантии безопасности. Позже эту информацию подтвердил Офис президента.

По информации телеканала CNN, на этой неделе администрация Джо Байдена может объявить о закупке для Украины современной системы противовоздушной и противоракетной обороны.



В обращении вечером 26 июня, после нового ракетного удара России по жилому дому в Киеве, Владимир Зеленский напомнил о необходимости создания в Украине современной и мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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