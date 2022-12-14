США планируют отправить в Украину одну батарею Patriot — AP
ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)
США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, сообщает АР со ссылкой на официальные лица.
Батарея Patriot включает в себя восемь пусковых установок, каждая из которых может нести четыре ракеты.
Три чиновника на условиях анонимности заявили, что решение о передаче Patriot, скорее всего, будет принято на этой неделе и может быть объявлено уже в четверг, 15 декабря.
Два официальных лица заявили, что ЗРК выделят из запасов Пентагона и переместят их из другой страны.
13 декабря ряд американских изданий, в том числе телеканал CNN, а также газеты New York Times и Washington Post сообщали, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.
Официальный представитель Пентагона подтвердил голосу Америки эту информацию.
Решение должен одобрить министр обороны США Ллойд Остин, после чего под документом поставит подпись президент Джо Байден.