В новом пакете военной помощи США передадут Украине комплексы Avenger и кассетные боеприпасы — Reuters 20 сентября, 21:08 Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года в Киеве (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден планирует объявить о пакете военной помощи Украине в размере 325 миллионов долларов в четверг, 21 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Пакет помощи, по его данным, будет включать вторую партию кассетных боеприпасов калибра 155 мм. Агентство утверждает, что о новом пакете военной помощи Байден объявит во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ожидается, что будет объявлено и о других новых видах вооружения для Украины, но не о ракетах ATACMS, сказал американский чиновник.



Вашингтон планирует отправить Украине больше систем ПВО малой дальности Avenger, которые используют ракеты Stinger, добавил чиновник. Также в новом пакете, по его словам, будут противотанковые системы TOW и AT4, ракеты для систем HIMARS и противотанковые ракеты Javelin и другое оборудование.

После российского вторжения в феврале 2022 года США направили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 40 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, прибыл в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

В Вашингтоне у президента запланирована встреча с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Байден хочет услышать лично от Зеленского о развитии событий в Украине.