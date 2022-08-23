США передадут Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur — Politico

23 августа, 03:19
Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Американская артиллерийская установка М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

США включили высокоточные боеприпасы Excalibur в новый пакет вооружений для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров.

Об этом сообщает Politico.

Источники издания заявили, что в новый пакет военной помощи Украины, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.

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Politico предполагает, что США поставляют Украине больше оружия, чем объявляют.

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Кроме того, Politico удалось ознакомиться с официальным уведомлением, переданным администрацией США Конгрессу в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи.

В этом документе, по данным газеты, отмечается, что поставляемое Вашингтоном вооружение «не ограничено» тем, что перечислено в прилагающемся перечне.

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Накануне сообщалось, что армия США готова заключить контракт на поставку Украине десяти дронов-камикадзе Switchblade 600.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Военная помощь Украина-США Война в Украине Excalibur Война России против Украины

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