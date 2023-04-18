США одобрили передачу Турции комплектов для модернизации F-16 — СМИ

18 апреля, 01:27
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F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Госдепартамент США сообщил Конгрессу о своем одобрении продажи Турции комплектов для модернизации тактической сети обмена данными Link-16 для истребителей F-16.

Об этом сообщает Anadolu.

Хотя пока нет официального заявления от агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA), ответственного за поставку военной техники и оружия за границу.

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Источники сообщают, что пакет включает оборудование и инженерную поддержку для модернизации Link-16 находящихся в распоряжении Турции F-16 до уровня Block Upgrade-2, а также автоматическую систему предотвращения столкновений с землей. Link-16 является военной тактической сетью обмена данными, которая используется США и странами НАТО для поддержки обмена данными между тактическим командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями. В соответствии с законодательством США, Конгресс имеет право опротестовать решение Госдепа о разрешениях на продажу вооружений и военной техники членам НАТО в течение 15 рабочих дней.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Турция Госдеп США Истребители F-16 Истребитель

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