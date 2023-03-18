Сделка на $895 млн. США передадут Австралии до 220 ракет дальнего радиуса Томагавк 18 марта, 05:29 Испытания ракеты Томагавк (Фото:U.S. Navy photo)

США одобрили запрос Австралии на закупку до 220 крылатых ракет дальнего радиуса действия Томагавк. Австралия станет второй, после Британии страной, которая получит эти американские ракеты.

Об этом сообщает Агентство по вопросам оборонной безопасности США.



Соглашение обойдется Австралии в 895 млн долларов, включая техническое обслуживание и материально-техническую поддержку.

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«Продажа улучшит способность Австралии взаимодействовать с морскими силами США и другими союзными силами, а также ее способность участвовать в миссиях, представляющих взаимный интерес», — говорится в заявлении.

Сообщается, что по этому соглашению США также продадут Австралии по меньшей мере три подлодки класса Вирджиния.

Кроме того, Австралия и Британия создадут свои флоты новых атомных подлодок, чтобы усилить возможности союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракета Томагавк является стратегическим оружием большой дальности, преодолевающим путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.