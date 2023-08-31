США перебросят в Британию истребители F-35, которые способны нести ядерные бомбы — The Telegraph 31 августа, 11:28 F-35 (Фото:Wikipedia)

США планируют перебросить две эскадрильи истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие, в Великобританию. Воплотить планы планируют уже в этом году, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«F-35 будут базироваться там. Они уже были развернуты и поступят в конце этого года, если не где-то в 2024» — сообщил собеседник издания.



Сообщается, что истребители вскоре прибудут на авиабазу Лейкенхит в Саффолке.

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Отмечается, что самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные.

Это произошло после того, как в официальных документах сообщалось о том, что ядерное оружие США может вернуться на британскую землю.

Согласно документам, Конгресс США получил бюджетный запрос военно-воздушных сил на 50 миллионов долларов для строительства «гарантийного общежития» на американской авиабазе. Издание объясняет, что термин «гарантия» используется в военной терминологии США для обозначения ядерного оружия.

Военные источники назвали «важным» привлечение 54 истребителей F-35, которые заменят F-15, которые сейчас находятся на авиабазе. F-15 тоже способны нести ядерное оружие, но являются менее совершенными.

«Это более новый, более мощный самолет, который имеет больший радиус действия и незаметность, что является решающим, если вы собираетесь использовать его для точного сброса ядерных бомб», — сказал источник.

Председатель специального комитета по вопросам обороны Британии Тобиас Эллвуд сказал, что его страна является «частью стратегического альянса», в котором «США являются нашим ближайшим партнером».

«Если они считают, что размещение этого оружия в Великобритании отвечает более широким интересам безопасности, тогда мы должны это поддержать», — добавил он.

Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации в аналитическом центре Федерации американских ученых, заявил, что премьер-министр Британии Риши Сунак должен будет согласиться на хранение любого ядерного оружия на британской земле.

Он добавил, что любое подобное размещение ядерного оружия должно быть разрешено президентом США.

The Telegraph пишет, что по мнению экспертов, потенциальное возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании является доказательством того, что «Запад вступил в новую холодную войну».

26 июля сообщалось, что США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35. Решение приняли на фоне недавних попыток российских самолетов повредить американские беспилотники MQ-9 Reaper.

26 июля сообщалось, что США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35. Решение приняли на фоне недавних попыток российских самолетов повредить американские беспилотники MQ-9 Reaper.