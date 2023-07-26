После российской атаки США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35 26 июля, 21:26 Истребитель F-35 (Фото:U.S. Air Force)

США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35. На опубликованном видео видно по меньшей мере пять самолетов.

Они усилят воздушную группировку, в которую входят истребители F-16 и штурмовики А-10.

Решение было принято на фоне недавних попыток российских самолетов повредить американские беспилотники MQ-9 Reaper. Newsweek пишет, что Россия и США — на грани прямого конфликта на Ближнем Востоке.

Видео дня

В воскресенье, 23 июля, в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил винт американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper.

18 июля СМИ писали, что российский истребитель Су-35 перехватил американский военный самолет-разведчик МС-12 в небе над Сирией.

14 марта текущего года два российских истребителя Су-27 осуществляли маневры вблизи американского беспилотника MQ-9 в акватории Черного моря. В результате контакта беспилотник получил повреждения, после этого американским силам пришлось затопить его в международных водах.