США перебрасывают свои современные боевые самолеты в Европу и Тихоокеанский регион для сдерживания России и Китая — Wall Street Journal 23 марта, 13:31 Самолет А-10 (Фото:Callum Rogers/www.flickr.com)

США перебрасывают свои современные боевые самолеты с Ближнего Востока в Европу и Тихоокеанский регион в рамках усилий Пентагона по сдерживанию России и Китая, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«США отправят устаревшие штурмовики А-10 взамен более современным боевым самолетам на Ближний Восток в рамках усилий Пентагона», — говорится в статье.

Запланированные на апрель действия являются частью более широкого плана, который также предполагает сохранение «скромных военно-морских и сухопутных сил в ближневосточном регионе».

Видео дня

Издание пишет, что этот план вызвал удивление в некоторых оборонных кругах, поскольку ВВС настаивали на поэтапном отказе от стареющих самолетов А-10, чтобы освободить средства для других программ, часто вопреки сопротивлению Конгрессу.

«Мы списываем A-10 быстрее, чем мы думали раньше», — сказал начальник штаба ВВС генерал Браун.

Генерал-майор ВВС в отставке Ларри Штуцрим заявил, что необходимо доставить в Тихий океан наиболее подходящие самолеты для решения «более серьезных задач».

Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер отказался обсуждать детали, однако сказал, что глобальный процесс управления силами Министерства обороны динамичен, и министр обороны принимает решения, исходя из угроз силам и интересам США.

Bloomberg сообщал, что власти США опасаются, что страны, «уставшие» от войны России против Украины, могут поддержать "мирную инициативу" Китая.