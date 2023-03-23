США перебрасывают свои современные боевые самолеты в Европу и Тихоокеанский регион для сдерживания России и Китая — Wall Street Journal
Самолет А-10 (Фото:Callum Rogers/www.flickr.com)
США перебрасывают свои современные боевые самолеты с Ближнего Востока в Европу и Тихоокеанский регион в рамках усилий Пентагона по сдерживанию России и Китая, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«США отправят устаревшие штурмовики А-10 взамен более современным боевым самолетам на Ближний Восток в рамках усилий Пентагона», — говорится в статье.
Запланированные на апрель действия являются частью более широкого плана, который также предполагает сохранение «скромных военно-морских и сухопутных сил в ближневосточном регионе».
Издание пишет, что этот план вызвал удивление в некоторых оборонных кругах, поскольку ВВС настаивали на поэтапном отказе от стареющих самолетов А-10, чтобы освободить средства для других программ, часто вопреки сопротивлению Конгрессу.
«Мы списываем A-10 быстрее, чем мы думали раньше», — сказал начальник штаба ВВС генерал Браун.
Генерал-майор ВВС в отставке Ларри Штуцрим заявил, что необходимо доставить в Тихий океан наиболее подходящие самолеты для решения «более серьезных задач».
Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер отказался обсуждать детали, однако сказал, что глобальный процесс управления силами Министерства обороны динамичен, и министр обороны принимает решения, исходя из угроз силам и интересам США.
Bloomberg сообщал, что власти США опасаются, что страны, «уставшие» от войны России против Украины, могут поддержать "мирную инициативу" Китая.