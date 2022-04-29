США ожидают, что и другие страны будут оказывать Украине большую и долгосрочную помощь — Белый дом 29 апреля, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США ожидают, что другие государства будут оказывать Украине усиленную долгосрочную помощь,

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Другие страны, мы ожидаем, что они активизируются, и это будет постоянная работа», — отметила она.

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Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины,

7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

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