США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Хашкаджи

США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, и рассматривают возможность введения санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.
"США идентифицировали некоторых саудовских чиновников, ответственных за убийство журналиста Хашкаджи, и принимают меры, включая отзыв виз и изучение возможности введения санкций", - сказал Помпео.
По его словам, Госдеп работает с Министерством финансов относительно возможного применения санкций.
"Это не будет последнее слово со стороны США в этом деле. Соединенные Штаты не допускают подобных жестоких действий, чтобы через насилие заставить молчать журналиста Хашкаджи", - добавил он.
Как сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, США запретят въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии.
"Визы 21 чиновника Саудовской Аравии, которые причастны к убийству Хашкаджи, будут отозваны, или они станут нежелательными для посещения США и получения американской визы", - заявила Нойерт.
"Большинство из этих 21 имеют визы США", - отметила она.
- Читайте также: В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти
Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
- Читайте также: Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны
В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования