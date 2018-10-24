24 октября 2018, среда

США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Хашкаджи

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США запретят въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии

США запретят въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии

США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, и рассматривают возможность введения санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Reuters.

"США идентифицировали некоторых саудовских чиновников, ответственных за убийство журналиста Хашкаджи, и принимают меры, включая отзыв виз и изучение возможности введения санкций", - сказал Помпео.

По его словам, Госдеп работает с Министерством финансов относительно возможного применения санкций.

"Это не будет последнее слово со стороны США в этом деле. Соединенные Штаты не допускают подобных жестоких действий, чтобы через насилие заставить молчать журналиста Хашкаджи", - добавил он.

Как сообщила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, США запретят въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии.

"Визы 21 чиновника Саудовской Аравии, которые причастны к убийству Хашкаджи, будут отозваны, или они станут нежелательными для посещения США и получения американской визы", - заявила Нойерт.

"Большинство из этих 21 имеют визы США", - отметила она.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

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