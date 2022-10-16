США не потерпят какого-либо применения Россией ядерного оружия в войне против Украины — Салливан 16 октября, 20:55 Джейкоб Салливан (Фото:CNN)

Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и другими странами, включая Китай и Индию, должны отправить очень четкий и решительный сигнал о недопустимости использования любого ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом в воскресенье, 16 октября, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, сообщает CNN.

Ведущая Дана Беш спросила его о том, будет ли ответ США отличаться в случае использования Россией только тактического ядерного оружия или проведения широкомасштабной ядерной атаки.

Видео дня

«Использование ядерного оружия на поле боя в Украине — это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем нарезать салями (действовать постепенно)», — ответил Салливан.

«Мнение о том, что как-то существуют отличия в использовании (ядерного оружия), я считаю, является опасной идеей», — добавил он.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использование Москвой ядерного оружия.

3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.