США: Ответственность за химические атаки в Сирии лежит на России

Госдепартамент США выступил с резким заявлением об использования химического оружия в Сирии и острой критикой действий сирийского лидера Башара Асада, а также его союзников Ирана и России.

"Россия, которая в 2013 году пообещала миру, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия в Сирии, в конечном счете, несет ответственность за его дальнейшее использование там", - сказала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Ее заявление опубликовано на сайте Госдепа в четверг, 17 мая.

15 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт применения химического оружия в сирийском городе Серакиб 4 февраля, подчеркнула Нойерт. Отравляющий газ - скорее всего хлор - был распылен в воздухе из цилиндров и, по всей видимости, применен в качестве химического оружия, считают эксперты ОЗХО. Организация при этом не вправе устанавливать, кто именно несет ответственность за применение химоружия.

В четверг, 17 мая, в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Во время встречи Путин поздравил Асада с "успешной борьбой правительственных войск с террористами", передает пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Асад поздравил президента РФ с победой на выборах.

Напомним, в апреле президент Трамп в интервью Fox Business раскритиковал Россию за поддержку сирийского президента Асада, попутно назвав его "животным".

Президент Сирии позже заявил, что на него подобная характеристика Трампа никак не повлияла, так как он прежде всего политик.