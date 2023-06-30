США ответили РФ: Запад поставками оружия Украине не «усугубляет конфликт», виновен только Кремль 30 июня, 05:51 США ответили на пропаганду Кремля (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

США ответили на российскую риторику по поставкам странами Запада оружия Украине. Там заявили, что оружие не продолжает конфликт, ответственность за который несет только Кремль

Об этом говорилось во время заседание Совбеза ООН.



РФ в четверг, 29 июня, инициировала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов по поставкам западными странами оружия для Украины. Россияне заявили, что военная помощь, якобы, усугубляет конфликт.

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Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что это оружие не продолжает конфликт, ответственность за который несет только Кремль, а позволяет защитить мирных украинцев и предотвратить дальнейшую жестокость.

«Соединенные Штаты и более 50 государств-членов откликнулись на призыв Украины поддержать ее защиту от российской агрессии. И мы будем продолжать это делать столько, сколько понадобится», — отметил Вуд.

Он добавил, что слишком знакомый поток лживых обвинений со стороны РФ является очередной демонстрацией того, что Путин не заинтересован в содержательной дипломатии.