«Пустые угрозы». Белый дом отреагировал на заявления РФ о «непредсказуемых последствиях» из-за поставок оружия Украине 19 апреля, 12:05 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В Белом доме прокомментировали заявления властей России, которые пригрозили ряду стран, в том числе и США, «непредсказуемыми последствиями» из-за поставок оружия Украине.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, несмотря на возражения РФ.

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«Я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах президента Путина или российского руководства», — отметила она.

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Ранее Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия».

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