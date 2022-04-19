«Пустые угрозы». Белый дом отреагировал на заявления РФ о «непредсказуемых последствиях» из-за поставок оружия Украине
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
В Белом доме прокомментировали заявления властей России, которые пригрозили ряду стран, в том числе и США, «непредсказуемыми последствиями» из-за поставок оружия Украине.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, несмотря на возражения РФ.
«Я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах президента Путина или российского руководства», — отметила она.
Ранее Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь «непредсказуемые последствия».
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