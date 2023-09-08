В Пентагоне ответили на заявления Кремля о том, что снаряды с обедненным ураном «вызывают рак» 8 сентября, 10:30 Сабина Сингх (Фото:Secretary of Defense Public Affairs/www.flickr.com)

Нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабина Сингх в ответ на заявления Кремля.

«По первому вопросу, касающемуся воздействия снарядов с обедненным ураном на здоровье, я бы возразила российским официальным лицам», — сказала она на брифинге.

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По ее словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак.

Сингх заявила, что Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не было зафиксировано увеличения числа случаев лейкемии или других видов рака после воздействия урана или обедненного урана.

«И даже МАГАТЭ недвусмысленно заявило, что нет доказанной связи между воздействием обедненного урана и увеличением числа случаев рака или значительными последствиями для здоровья или окружающей среды», — сказала она.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что снаряды с обедненным ураном якобы «вызовут вспышку онкологических заболеваний». Заявление прозвучало после того как стало известно, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Инфографика: Інфографіка: NV

В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).