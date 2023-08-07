Направили самолеты и корабли. Американские военные ответили на китайские и российские суда у Аляски
Американские военные ответили на суда Китая и РФ у Аляски (Фото:www.facebook.com/NORADCommand)
На прошлой неделе у берегов Аляски действовал военно-морской патруль России и Китая в составе нескольких кораблей, сообщили представители оборонного ведомства и законодатели США, передает СNN.
По словам представителя Северного командования США, «демонстрация силы» вызвала ответные действия американских военных, но не представляла угрозы для США или Канады.
Северное Командование Вооруженных Сил США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки направили самолеты и корабли для наблюдения за российским и китайским патрулем, который оставался в международных водах, заявил представитель командования.
Сенаторы-республиканцы от Аляски Дэн Салливан и Лиза Мурковски заявили, что в общей сложности 11 российских и китайских судов действовали вблизи Алеутских островов и были встречены в ответ четырьмя эсминцами ВМС США.
Мурковски заявила, что она и Салливан «уже несколько дней находятся в тесном контакте с руководством командования Аляски и получают подробные секретные сведения об иностранных судах, проходящих через американские воды в районе Алеутских островов».
Официальный представитель посольства Китая Лю Пэнъюй заявил, что «в соответствии с ежегодным планом сотрудничества» между вооруженными силами Китая и РФ, военные корабли двух стран недавно провели «совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана».
«Эти действия не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», — сказал он.
Салливан заявил, что он «был рад увидеть, что последнее патрулирование было встречено четырьмя эсминцами ВМС США».
«Это посылает мощный сигнал Си Цзиньпину и Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать наши жизненно важные национальные интересы на Аляске», — сказал он.