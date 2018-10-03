США отреагировали на завершение поставок ракетных комплексов С-300 в Сирию

Нойерт указала на угрозу эскалации в случае подтверждения данных о передаче С-300 Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что у Вашингтона пока нет официальных подтверждений того, что Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.

В ходе брифинга Нойерт сказала, что в случае подтверждения этих данных это грозит "серьезной эскалацией".

"Я видела эти сообщения. Но я не могу подтвердить, так ли это. Надеюсь, что они (Россия - ред.) этого не сделали. Я думаю, это было бы серьезной эскалацией проблемы и той напряженности, которая сейчас происходит в Сирии. Но я не могу подтвердить эти сообщения", - отметила она.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 для нужд противовоздушной обороны Сирии.

По его словам, поставки комплексов С-300 включали в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Напомним, 24 сентября Минобороны России заявило о намерении передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии. Такое решение принято после уничтожения ПВО Сирии российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки ЗРК С-300 для нужд ПВО Сирии не направлены против третьих стран.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал "значительной эскалацией" решение России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение России передать в распоряжение ПВО Сирии системы С-300 усилит напряженность в регионе.