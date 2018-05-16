США отреагировали на угрозу Ким Чен Ына отменить встречу с Трампом

США отреагировали на угрозу лидера КНДР Ким Чен Ына отменить встречу с президентом Дональдом Трампом из-за требований в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия и совместных учений Пентагона и Южной Кореи.

В Госдепе США заявили, что Вашингтон продолжит подготовку к американо-северокорейскому саммиту, несмотря на угрозы Пхеньяна.

По словам спикера Госдепа Хизер Нойерт, Ким Чен Ын понимает и сознает значение подобных военных учений для США. Она также заявила, что в настоящий момент США по-прежнему следуют планам подготовки американо-северокорейского саммита.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США самостоятельно заявление Северной Кореи, и продолжат тесно координировать свои действия с союзниками, сообщает Голос Америки.

15 мая, руководство КНДР заявило о том, что встреча Ким Чен Ына и президента США Трампа может не состояться. Сообщается, что причиной может стать требование к Северной Кореи отказаться от ядерного оружия.

Ранее Северная Корея отменила переговоры высокого уровня с южной стороной, назначенные на 16 мая, из-за военных маневров США и Южной Кореи.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетил Пхеньян. По итогам визита Северная Корея отпустила на волю трех американских граждан.

После возвращения Помпео из КНДР президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

По данным СМИ, лидер Северной Кореи согласился встретиться с главой Белого дома во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

27 апреля лидеры Южной и Северной Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, формально продолжающейся с 1953 года.