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США отреагировали на растущее влияние России и Китая в Африке

Сегодня, 17:20
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Джон Болтон

Соединенные Штаты намерены противостоять растущему экономическому и политическому влиянию Китая и России в Африке, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, такие великие державы, как Китай и РФ, "осознанно и агрессивно" инвестируют в регион, чтобы получить конкурентное преимущество перед США, передает Reuters.

Болтон подчеркнул, что для укрепления своих позиций на африканском континенте Китай и Россия применяют коррупционные методы и пренебрегают верховенством права.

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"Китай предлагает взятки, непрозрачные соглашения и использует долговые обязательства, чтобы держать государства Африки в плену желаний и требований Пекина. Его инвестиционные предприятия пронизаны коррупцией", - сказал Болтон.

В свою очередь, по словам представителя Вашингтона, Москва продает африканским правителям оружие и энергоресурсы в обмен на голоса в ООН, "голоса, которые удерживают диктаторов у власти, подрывают мир и безопасность и противоречат интересам африканского народа".

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Болтон добавил, что главным приоритетом США в Африке будет развитие экономических связей для создания возможностей для американского бизнеса, а также для защиты независимости африканских стран и интересов национальной безопасности США.

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Теги:   Джон Болтон Африка Китай Россия США

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