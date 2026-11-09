«Удары должны прекратиться». США выразили соболезнования в связи с гибелью людей в результате атаки РФ на Камышеваху

США отреагировали на атаку РФ по Камышевахе (Фото: ГСЧС в Запорожской области)

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа выразил соболезнования семьям погибших в результате недавних российских ударов по Камышевахе Запорожской области, пункту выдачи гуманитарной помощи в Запорожье и больнице в Харькове.

Об этом американский дипломат заявил в понедельник, 9 ноября, во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы выражаем соболезнования многочисленным семьям, потерявшим близких в результате недавних ударов по поселку Камышеваха, пункту выдачи гуманитарной помощи в Запорожье и больнице в Харькове. Мирные жители, оказавшиеся в эпицентре этой войны, продолжают платить самую высокую цену. Удары по населенным пунктам должны прекратиться», — сказал он.

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Представитель США также призвал Украину и Россию прекратить атаки на суда, перевозящие зерно, на цепочки поставок продовольствия, энергетическую инфраструктуру и пункты распределения гуманитарной помощи.

Отдельно Негреа отметил гуманитарную операцию в Олешках, проведенную при содействии первой леди США Мелании Трамп. Он указал, что Россия и Украина соблюдали пятидневный режим прекращения огня, благодаря чему удалось обеспечить гуманитарный доступ и провести эвакуацию.

Дипломат выразил надежду, что опыт Олешек станет примером того, как можно защитить гражданских лиц, оказавшихся под непосредственной угрозой из-за боевых действий. По его словам, обе стороны должны не допустить возвращения к циклу атак, ответных ударов и новых жертв.

2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии, где раздавали гуманитарную помощь. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где находились люди.

По данным ОВА, по состоянию на 9 ноября известно о 55 погибших: тела 30 из них опознаны, поиски еще 19 продолжаются.

8 ноября сообщалось, что Россия трижды за день нанесла удары БПЛА по спасателям, разбиравшим завалы в Камышевахе. Повреждены пожарные машины и другой транспорт.

3 ноября войска РФ нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. Одно из попаданий было зафиксировано на территории медицинского учреждения в Немышлянском районе. Известно о 73 пострадавших.