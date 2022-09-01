США и Украина проводили «военные игры» перед контрнаступлением на юге — CNN 1 сентября, 09:00 Изначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Во время подготовки к контрнаступлению ВСУ США призвали Украину к ограниченной операции по целям и географии, чтобы избежать чрезмерного растяжения сил и «застревания» на нескольких фронтах одновременно, сообщает CNN со ссылкой на источники.



Собеседники телеканала рассказали, что эти обсуждения включали в себя участие в «военных играх» — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях.

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Чиновники из США и Украины рассказали, что изначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но в последние недели сузили свою миссию на юге, а именно в Херсонской области.

Источники утверждают, что между силами Украины и России установился больший паритет, но на Западе пока не хотят называть военную операцию на юге контрнаступлением.

По последним данным разведки, еще не ясно, насколько Украине удастся восстановить контроль над оккупированными территориями.

Украинские официальные лица заявили, что наступление, скорее всего, будет медленным, поскольку приближается суровая зимняя погода, а затем ранняя весна, когда земля превратится в грязь, что может привести к паузе в военных действиях.



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